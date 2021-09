600 kilogram microplastics per jaar in Vlaamse rivieren en beken via huishoudelijk afvalwater

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is tevreden dat er nu resultaten bekend zijn over de hoeveelheid microplastics in de Vlaamse wateren. "Het is belangrijk dat we dit onderzocht hebben. Het is ook geruststellend om te horen dat het probleem in Vlaanderen niet groter is dan in de rest van Europa en dat het effect op het milieu verwaarloosbaar is."

"Maar we moeten wel aandacht blijven hebben voor microplastics. We zuiveren ons afvalwater goed, maar we moeten nog meer werk maken van rioleringen. We moeten ook die microplastics door bandenslijtage in de gaten houden. Zeker met de komst van elektrische wagens die zwaarder zijn en waarvan de banden dus sneller zullen slijten.