Komt er een "Strava"-app voor voetballers?

Met allerlei apps, zoals Strava, kan een loper of een fietser zijn of haar eigen prestaties opvolgen, maar in de toekomst zullen voetballers dit ook kunnen. Het bedrijf MyPitch van Jim Bogaert heeft dit weekend een sportapp voor voetbalspelers met een nieuwe technologie uitgetest bij de provinciale wedstrijden in Boezinge en Oostnieuwkerke. "We hebben alle data van de match verzameld. Nu zijn we zeer benieuwd naar de resultaten van die wedstrijden", zegt oprichter Bogaert.

De sportapp werkt, volgens Bogaert, met een simpele, maar praktische techniek: "In het midden van het veld staat er een 180°-camera, die het volledige voetbalveld filmt vanop 6 meter hoogte. De camera registreert het rugnummer van iedere speler en slaat alle informatie op. Die gegevens worden dan allemaal doorgestuurd en via een algoritme omgezet in statistieken. Zo kunnen we na een match weten hoeveel kilometer een speler heeft gelopen, hoeveel duels die gewonnen heeft of hoeveel geslaagde passes hij naar zijn ploeggenoten heeft kunnen geven. De spelers kunnen via de app hun eigen prestaties opvolgen en kijken waar ze kunnen verbeteren."