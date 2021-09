Nederlanders boeken massaal feestzalen in de grensstreek: "Maatregelen voor feestjes zijn hier minder streng"

In feestzalen in Nederland mag er nog niet worden gedanst, je moet afstand houden en blijven zitten. Daarom willen onze noorderburen hier feestjes bouwen. "Voor 80 procent zijn het Nederlanders die bellen omdat bij hen de maatregelen strenger zijn dan bij ons", zegt Silvio Van Oevelen van feestzaal Heikant in Essen. "Ik heb misschien nog twee gaatjes vrij dit jaar en dan is echt alles volzet. Voor corona hadden we ook wel eens Nederlanders die hier wilden feesten, we zitten ook vlakbij de grens. Toch was het veel minder dan nu. Het is een lange donkere periode geweest, ook financieel. Hopelijk kan het allemaal zo blijven en mag er binnenkort nog meer."