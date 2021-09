Nepwedstrijden van winkels op het internet: hoe oplichters jagen op uw gegevens

"Win 500 euro shoptegoed bij IKEA" of "win een gratis mand speculooskoekjes van Lotus". Online wedstrijden beloven prijspakketten en waardebonnen van bekende winkelketens. Een paar klikken, je adres, geboortedatum en e-mailgegevens achterlaten, gevolgd door een eindeloze vragenlijst: hou je van reizen? Wie is je energieleverancier? Hoeveel verdien je per jaar? Bij welk ziekenfonds zit je? Een bon of mand met lekkers krijg je echter nooit.