“Boektopia” is het nieuwe boekenevenement in Kortrijk

Boektopia wordt een evenement van 3 dagen, van 30 oktober tot 1 november, in Kortrijk Xpo. De organisator van het evenement Jo Dupré wil een breuk met het verleden maken: “Boektopia vinden we modern klinken. Het is echt onze bedoeling om te vernieuwen. Daarom zetten we ook hard in op de digitale beleving met onder andere onze boekenmarathon. Vorig jaar was er online een heel uitgebreide editie van een boekenmarathon, waar presentator Tom De Cock op 10 dagen tijd met 300 auteurs sprak. Zo konden veel auteurs hun boek voorstellen zonder er alles over te verklappen. Wij willen dat online luik graag verder zetten en organiseren onze eigen sessies, die mensen ook dit jaar online zullen kunnen volgen. Wie er allemaal zal langskomen van auteurs, blijft voorlopig nog een een verrassing."