Nieuw Medisch Centrum opent in Aalter: "Patiënten dichterbij huis verzorgen"

Vanaf vandaag kan je in het nieuwe Medisch Centrum in Aalter terecht voor een bloed- of staalafname, een cardiologisch onderzoek of een bezoek aan de kinderarts. In de polikliniek kan je dokters en specialisten consulteren die normaal in het AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Maria Middelares Gent zitten. "Mensen zullen er terecht kunnen voor een professioneel en ruim zorgaanbod", vertelt Catherine Zenner van Maria Middelares Gent.