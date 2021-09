Nieuwe mountainbikeroute Frans Claes: "Inspiratiebron voor de rest van Vlaanderen"

Frans Claes, de Leuvense top (marathon) mountainbiker, is zeer vereerd dat de route zijn naam draagt. “Zowat drie jaar geleden spraken twee vrienden me aan met een plan om een mountainbikeroute uit te tekenen en die naar mij te noemen. In het begin had ik mijn twijfels dat de mountainbikeroute mijn naam moest dragen, maar nu ben ik er toch heel trots op.”

“De route is een passend antwoord op het toenemende succes van het mountainbiken door de coronapandemie. Hier en daar bracht dit conflicten met zich mee tussen de verschillende groepen weggebruikers. Ik zie deze marathonroute dan ook als een eerste oplossing van het probleem en een inspiratiebron om ook in de rest van Vlaanderen het mountainbikenetwerk gevoelig te verbeteren en uit te breiden.”