Grote vraag naar "inhaalherdenkingen" voor coronabegrafenissen: "Afscheidsritueel blijft belangrijk"

Een "tweede" herdenkingsdienst is dus populair. Maar omdat er een grote inhaalbeweging is in de Kerk -dopen, communies, vormsels en huwelijken die worden gevierd - is het moeilijk om voor elke overleden persoon opnieuw een uitvaart te organiseren. "We proberen het wat te bundelen in collectieve herdenkingen zodat het ook kan worden gedragen door de gemeenschap", zegt Dirk De Gendt, deken van de Leuvense Sint-Pieterskerk.