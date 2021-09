Perenpluk in Haspengouw is begonnen: "Minder oogst, maar topjaar voor de Conférence"

"Ja, we zijn vandaag begonnen met de perenpluk en we kunnen dat doen in een schitterend weertje", vertelt fruitteler Bart Vanhellemont vanop zijn tractor als we hem bellen. "De peren hangen er mooi bij; ze zijn lekker dik door de natte zomer die we achter de rug hebben. Maar er zijn wel minder peren, want we hadden eerder dit jaar last van de vrieskou en een slechte lente. Daardoor hangen er in de broek (de onderkant) van de boom minder peren. Maar ze zijn dus wel lekker."