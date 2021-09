Politie waarschuwt voor diefstal van middenconsoles uit luxewagens: "Zet je auto 's nachts in een garage als je kan"

"De daders leren bij wijze van spreken ook bij", weet De Ridder. "Zij weten ook dat er een cameranetwerk is waarmee we de nummerplaten van hun vluchtauto's kunnen achterhalen. Nu verplaatsen ze zich vaker met het openbaar vervoer en met fietsen of vouwfietsen. Ze werken ook in zogenaamde waves: één ploeg breekt de console uit en verbergt ze in een gracht of onder een riooldeksel. Een andere ploeg komt de buit dan later ophalen."