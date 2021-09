Protest in Terhagen tegen de bouw van 600 nieuwe woningen

"In ons dorp zouden zomaar eventjes een kleine 600 nieuwe wooneenheden bijkomen. Dat is 50 procent van het huidige aantal woningen", zegt Luc Cassan van dorpscomité Actief Terhagen. "Heel het park en het gebied waar die appartementen zouden komen, is overstromingsgevoelig gebied. Gezien de gebeurtenissen in Wallonië en in Limburg denk ik niet dat het opportuun is om hier nog huizen te zetten." Een groot deel van het gemeentepark bijvoorbeeld en het Dorpshuis zouden verdwijnen.

Burgemeester Jurgen Callaerts laat weten dat hij graag met de actievoerders wil praten, en dat hij snel met hen zal afspreken. Tegen het project werden ook al 500 bezwaarschriften ingediend.