Pukkelpop krijgt steun van Vlaamse overheid na afgelasting: niet-recupereerbare kosten worden terugbetaald

"Pukkelpop heeft zelf beslist het festival niet te laten doorgaan. Het heeft wat tijd gevraagd om uit te zoeken of ze aan de voorwaarden voldoen", zegt Crevits, "maar uiteindelijk hebben de experten van mijn administratie beslist dat de annulatie van het festival terecht was, omdat het onmogelijk was om de extra testen die nodig waren op zo'n korte tijd georganiseerd te krijgen."