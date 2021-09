Volksfeest voor reus ‘Jempi’ komende zondag in Roeselare

Jempi is het geesteskind van Jonh Huvaere en de vereniging Reusselaere, die werd opgericht om de folklore rond de reuzenfamilie van Roeselare terug leven in te blazen. En dat is zeer goed gelukt, want de 17 reuzen van de Rodenbachstad staan niet langer te verkommeren in een hoekje, maar trekken weer regelmatig door het stadsbeeld. De kers op de taart van de heropleving van de reuzenfamilie is de geboorte van de 18de reus. “Anderhalf jaar geleden kregen we meteen de steun van het wielermuseum Koers, van het SASK en het VTI”, vertelt John Huvaere. “De geboorte liep wat vertraging op door het coronavirus, maar zondag is het eindelijk de grote dag.”