RTBF interviewde Salah Abdeslam toevallig meteen na aanslagen Parijs: "Vervelend dat we hier worden gecontroleerd"

In een van de auto's zit Salah Abdeslam. Hij had zich ook moeten opblazen in Parijs, maar zijn bommengordel deed het niet. Die wordt later teruggevonden in een vuilnisbak. Abdeslam belt twee vrienden uit Molenbeek om hem te komen halen - Mohamed Amri en Hamza Attou. In afwachting haalt hij een vismenu bij een McDonald's, dat hij in de deuropening van een gebouw opeet.