Gemeente Merelbeke en Google gaan samenwerken om de lokale handel te digitaliseren

Door de pandemie gingen meer en meer mensen online gaan winkelen. Ook in Merelbeke moesten lokale handelaren noodgedwongen experimenteren met een webshop of andere digitale initiatieven. "70 procent van online aankopen gebeurt bij internationale bedrijven, dus het is belangrijk om onze lokale winkeliers te coachen", zegt Tim De Keukelaere (Open Vld), schepen van lokale economie en handel.