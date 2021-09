School in Ieper sluit dan toch definitief: "Alles stond klaar op 1 september, maar er was geen enkele leerling"

De vrije basisschool 't Klavier dacht aan het eind van het schooljaar weer te kunnen herbeginnen in september. “Klein, maar fijn zoals het al enkele jaren was, met graadklassen en geen vijfde en zesde studiejaar”, zegt Christine Verbeerst, voorzitter bestuursorgaan VBS Elverdinge-Brielen.

Al jaren kampt de school met een slinkend aantal leerlingen. “Daarom was er 14 jaar geleden ook een fusie met Elverdinge, met 2 afzonderlijke vestigingen. Maar er was nog enthousiasme om te starten met 18 kinderen in graadklassen van het eerste tot het vierde studiejaar. Het project werd enthousiast onthaald omdat er voor taal en wiskunde met heel kleine groepen werd gewerkt. Eigenlijk was dat een luxesituatie. Maar dat hun kinderen niet meer het volledige lager onderwijs hier kon volgen, gaf blijkbaar dan toch de doorslag voor de ouders. Aan het begin van de zomervakantie dachten we echt nog te kunnen starten, maar al snel bleek dat er leerlingen aan het afhaken waren. De laatsten zijn dan uiteindelijk met pijn in het hart vertrokken. De klassen waren echt te klein geworden. Ook de hele drukke N8 die hier passeert zal niet geholpen hebben", zegt Verbeerst.