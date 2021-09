Schooljaar begon met meer files dan in 2019

Van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september lag de filedruk op de Vlaamse snelwegen 14 procent hoger dan in dezelfde week in 2019. In de regio Antwerpen was dat 8 procent hoger, in de regio Brussel 2 procent hoger. Vooral donderdag en vrijdag sprongen eruit met fikse files.

Het was voor autopendelaars even schrikken, vooral op donderdag 2 september. Na een rustige woensdag stond je ineens een kwartier tot een half uur richting Antwerpen of Brussel aan te schuiven, soms zelfs zonder wegenwerken. En door het nieuwe schooljaar was dat ook merkbaar op de lokale wegen, zeker in steden zoals Aalst. De structurele ochtendfiles zijn in elk geval terug van weggeweest.