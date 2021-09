Tweede Belgische smaakcentrum opent in Melle: "Mensen helpen om weer met plezier te eten" 

Door verschillende testen wordt bepaald in welke mate iemand wel of niet sommige smaken kan waarnemen. "Bij de eerste proefmomenten worden 13 smaken bekeken en die gaan van zeer zacht tot pittig", legt Boeren uit. "Nadat we weten wat ze nog lusten van zoet, zuur, zout, pikant en hartig gaan we meten in welke concentratie ze de smaken nog proeven." Die gegevens worden verwerkt door een computerprogramma en uiteindelijk wordt een uniek en persoonlijk smaakprofiel opgesteld.