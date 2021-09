De schrijnende realiteit van (tientallen) straatkinderen in Brussel: "Ze zijn uitgeblust, hebben geen doel in het leven"

Ze zijn soms niet ouder dan 9 jaar, slapen in kraakpanden in Brussel en doorkruisen (al jarenlang) Europa. Hoeveel van die straatkinderen er precies zijn, weet niemand. "We hebben er 20 à 30 geïdentificeerd, maar het werkelijke aantal ligt ettelijke malen hoger", zegt Sofia Mahjoub die zich bij Child Focus met die problematiek bezig houdt. Ze komen uit Marokko, Algerije of Tunesië, belanden in Spanje waar ze een tijdje blijven en trekken dan alleen via Parijs naar Brussel tot in Scandinavië om dan terug te komen. Over heel Europa zouden er volgens Europol 400 à 500 van die kinderen zijn.