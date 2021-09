Taliban claimen overwinning in laatste bolwerk van verzet: Panjshirvallei lijkt gevallen na weekend van zware gevechten

"Met deze overwinning is ons land nu volledig uit het slop van oorlog. Mensen zullen in vrijheid, vrede en welvaart leven", aldus talibanwoordvoerder Mujahid. "Opstandelingen werden gedood en de gerespecteerde bevolking van Panjshir werd gered van gijzelnemers. Niemand zal worden gediscrimineerd: het zijn allemaal onze broeders en we zullen samenwerken, voor een land en een doel."



Afghaanse media meldden eerder dat een raad van religieuze geleerden de taliban had opgeroepen om tot een onderhandelde oplossing te komen, om zo de gevechten in Panjshir tot een einde te brengen. Ahmad Massoud van zijn kant had gereageerd dat hij dat voorstel zag zitten, "op voorwaarde dat de taliban al hun aanvallen en militaire bewegingen in Panjshir stopzetten".

De Panjshirvallei telt zo'n 150.000 tot 200.000 inwoners en is altijd een bron van verzet geweest, zowel tegen de Sovjets in de jaren 1980 als tegen de taliban rond de eeuwwisseling.