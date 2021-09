Kinderrechtencommissaris Vrijens: "Jongeren die alleen op straat leven zijn duidelijk in handen van mensenhandelaars"

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens erkent dat er een probleem is. Om hoeveel jongeren het gaat en wie ze zijn, is niet altijd even duidelijk. "Hulpverleners zeggen dat ze steeds jonger zijn." Het is wel zeer moeilijk om in kaart te brengen over wie het juist gaat. "Het zijn vooral jongeren die uit Noord-Afrika komen, met name Marokko, Algerije en Tunesië", zegt Vrijens. "Ze worden misschien aangetrokken door sociale media en worden ook geronseld door bendes."