Trailer voor onbestaande film moet mensen aanzetten om over grensoverschrijdend gedrag te praten

Toch vindt Annelies D'Espallier van de Vlaamse ombudsdienst dat het nog vaak erg moeilijk is voor mensen om over grensoverschrijdend gedrag te spreken. "Het is moeilijk voor getroffenen, omdat het in hun persoonlijke levenssfeer zit", zegt Despallier.

"Zij moeten hun grenzen aangeven en dat is heel moeilijk, want er hangt vaak ook veel van af. Vaak hangt er een job vanaf, of een toekomst. Voor organisaties is het moeilijk om erover te communiceren omdat zij beseffen dat het op dat vlak beter moeten doen, maar niet altijd goed de weg weten. Ze zijn bang dat dingen in hun gezicht gaan ontploffen, want dit soort meldingen kan in de publieke opinie wel wat vuurwerk opleveren."