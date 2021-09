Voor het eerst vaccinaties op onze scholen: Genk bijt de spits af 

“Het percentage gevaccineerde scholieren op onze school ligt wel rond de 80 procent”, duidt directeur Steegmans. “Niet onlogisch, want veel van onze jongeren behoren zelf tot een kwetsbare groep of hebben familie die kampen met onderliggende gezondheidsproblemen. Over het algemeen stonden de meeste leerlingen hier positief tegenover het vaccin. We hebben gedurende de vaccinatiecampagne ook altijd ingezet op sensibilisering. Omdat leerlingen onder 16 jaar toestemming nodig hebben van hun ouders hebben we hen een brief meegegeven die ze ons op vrijdag gesigneerd terug moesten bezorgen. Verder hebben de mentoren zelf ook contact opgenomen met de families."