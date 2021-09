Vandalen doden 15 bomen in Lo-Reninge door gat te boren en pesticiden in te spuiten

Aan één van de vergiftigde bomen heeft een buurtbewoner een bordje gehangen met de vraag: "Wie heeft onze bomen vermoord?". Of die vraag beantwoord zal worden, is nog niet duidelijk. De politiezone Spoorkin startte alvast een onderzoek. Als de dader toch geïdentificeerd zou worden, vraagt het Agentschap Natuur en Bos om een bestuurlijk herstel, zodat er meer bomen aangeplant zullen worden dan er oorspronkelijk stonden. "Het gebeurt helaas steeds vaker dat vandalen bomen en landschappen viseren. Maar deze specifieke werkwijze van gaten boren en volgieten met pesticiden is zeldzaam. Het is ook moeilijker om te onderzoeken, omdat het pas na een langere tijd opvalt. Het is één van de meest gluiperige manieren om de natuur doden", zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos.