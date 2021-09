De jobbonus, een Vlaams arbeidsmarktbeleid en flexibelere arbeidswetgeving: Voka vraagt dringend arbeidsmarkthervormingen

Elk jaar organiseert Voka bij de start van het nieuwe politieke werkjaar een conferentie waarop ze in gesprek gaan met politici. Dit jaar pleit Voka-voorzitter Wouter De Geest in zijn toespraak voor dringende arbeidsmarkthervormingen. "We staan dit najaar voor belangrijke keuzes die onze toekomst en ons welvaartsniveau zullen bepalen", aldus De Geest. "We moeten weer samen groeien. Ik vraag aan onze politici om van crisisbeheer over te schakelen op hervormingen. Veerkracht moet daadkracht worden. Beheer moet beleid worden.”