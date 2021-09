Voorstel professor economie: Geef uw jongere partner een deel van uw pensioenrechten en ga samen op pensioen

Het voorstel om pensioenrechten door te sluizen van de ene partner naar de andere, is niet louter een academisch hersenspinsel. Het is gebaseerd op onderzoek, zegt professor Elsy Verhofstadt in “De wereld vandaag” op Radio 1:“In België heeft een op de drie van de 55-plussers het gevoel van ik zou liever op pensioen gaan. We zijn op zoek gegaan naar de factoren die dat beïnvloeden en een van de cruciale factoren bleek de partner, de partner die op pensioen is. Als de partner op pensioen is, heeft de werkende partner het gevoel ik wil eigenlijk ook op pensioen.”

Vandaar het voorstel om de mogelijkheid te creëren dat partners pensioenrechten aan elkaar kunnen doneren. “Heel simpel uitgelegd”, zegt professor Verhofstadt, “de man kan in pensioen gaan, de vrouw moet nog twee jaar werken. Wel, laat dat koppel toe om samen te beslissen om elk nog één jaar te gaan werken.”