Waarom evolueert walvisgezang in het noorden traag en zingt men in het zuiden snel een nieuw lied?

En hoewel het duidelijk is dat alle bultrugmannetjes graag nieuwe liederen leren, is er een duidelijk verschil tussen de populaties in het noordelijk en het zuidelijk halfrond.

Van de noordelijke bultruggen is al lang geweten dat ze liederen zingen die traag evolueren in de loop van tientallen jaren, terwijl uit studies van bultruggen in de zuidelijke Stille Oceaan gebleken is dat de liederen daar plotselinge, opvallende veranderingen ondergaan. De zuidelijke bultruggen vervangen namelijk erg snel hun lied van vorig jaar door een nieuw lied dat ze hebben overgenomen van een naburige populatie.

Het was niet duidelijk of dit culturele contrast tussen de trage muzikale evolutie in het noorden en de snelle revoltie in het zuiden veroorzaakt werd door verschillen in hoe de individuele bultruggen leren of in hoe hun culturen zich ontwikkelen.