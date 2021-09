Temperaturen tot 27 graden: ook deze week houdt warm zomerweer aan

Donderdag begint de dag droog met brede opklaringen, maar in de loop van de dag wordt het geleidelijk wisselend bewolkt en kunnen er zich regen- of onweersbuien ontwikkelen. De temperaturen stijgen nog tot 25 graden.

Vrijdag is er in het zuidoosten van het land eerst veel bewolking met perioden van regen of buien. Elders is het zo goed als droog met soms wat zon. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt met enkele buien die kunnen gepaard gaan met onweer. De kans daarop lijkt het grootst in het noordwesten van het land.