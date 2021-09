Werken parking Kooldok onder Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen op schema: "Klaar in de zomer van 2022"

"De parkeercapaciteit bovengronds brengen we nu onder de grond, zo'n 2000 auto's zullen hier in de twee ondergrondse parkings kunnen staan. Straks eindigen we bovengronds met een prachtig park", vertelt schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "De parking van het Kooldok is 20 meter langer dan de kathedraal van Antwerpen hoog is, het gaat dus om een indrukwekkende oppervlakte. Belangrijk is dat je hier binnenkort ook veilig je fiets kan parkeren. We voorzien 300 plaatsen."