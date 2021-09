Werkzaamheidsgraad moet omhoog, daarover zijn alle partijvoorzitters het eens: maar hoe?

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert herhaalde een belangrijk standpunt van zijn partij: "Als het van ons afhangt, maar ik vrees dat alleen meneer De Wever daarmee akkoord is, zouden wij de werkloosheidsuitkeringen na twee jaar stoppen in de tijd."

N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf inderdaad aan dat hij daar ook voorstander van is. En ook Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, verklaarde zich akkoord. Al hangt daar voor hem wel een belangrijke voorwaarde aan vast: "Werkloosheid beperken in de tijd: ja, maar met een beperking voor later op de loopbaan. De Vlaming is productiever per hoofd dan de mensen in onze buurlanden. Pas op het einde van de loopbaan, wanneer de citroen helemaal uitgeperst is, krijg je uitval en daar moeten we iets aan doen. "