Kolesnikova, Wit-Russische opposante die zich verzette tegen deportatie en paspoort verscheurde, veroordeeld tot 11 jaar

Kolesnikova (39) was een van de boegbeelden van het maandenlange straatprotest tegen het bewind van president Aleksandr Loekasjenko, die al sinds midden jaren 90 aan de macht is. In augustus vorig jaar won hij opnieuw de verkiezingen, volgens de oppositie en een groot deel van de internationale gemeenschap op een frauduleuze manier.

Kolesnikova maakte deel uit van de zogenoemde coördinerende raad en hielp mee met de organisatie van het maandenlange protest. Tijdens en na het straatprotest werden tienduizenden Wit-Russen opgepakt. Verschillende opposanten werden ook gedwongen om het land te verlaten.

Ook Kolesnikova probeerden de autoriteiten het land uit te krijgen, maar ze verzette zich daartegen. Toen ze in september vorig jaar naar de grens met Oekraïne werd gebracht, verscheurde ze haar paspoort en liep ze terug Wit-Rusland in. Ze werd toen opgepakt en zit sindsdien in de cel.