Vlaams minister Demir stelt 3M in gebreke: belangrijke juridische stap zodat chemiebedrijf vervuiling moet aanpakken

Demir heeft intussen ook laten weten dat ze de komende weken overleg heeft met de Nederlandse provincie Zeeland. Die provincie had gedreigd om Vlaanderen voor de rechtbank te dagen, als het gewest niet snel iets ondernam tegen de vervuiling door 3M. De stoffen die het bedrijf loost, komen via de Schelde ook in Nederland terecht. In Zeeland maken ze zich daar zorgen over.