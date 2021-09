Wegenwerken leveren Aartselaar onverwacht 135.000 euro aan boetes op: veel sluipverkeer naar A12 

Op de gemeenteraad van Aartselaar bleken gisteren de inkomsten uit GAS-boetes opvallend gestegen. Er werd de afgelopen maanden maar liefst 135.000 euro geïnd. Dat gebeurde vooral via de ANPR-camera in de Oudestraat. Volgens mobiliteitsschepen Bart Lambrecht (N-VA) is het een tijdelijk fenomeen. Door de werken aan de Kontichsesteenweg kiezen veel automobilisten voor de korte weg door deze woonstraat waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten is.