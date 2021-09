Amnesty International: "Syrische vluchtelingen gefolterd en gemarteld bij terugkeer naar Syrië"

Amnesty verzamelde verschillende schokkende getuigenissen. Zo arresteerden leden van de veiligheidsdienst Karim* vier dagen nadat hij uit Libanon was teruggekeerd naar zijn dorp in de provincie Homs. Karim vertelde Amnesty International dat hij tijdens zijn detentie werd gefolterd: ‘Na mijn vrijlating wilde ik vijf maanden lang niemand zien die me opzocht. Ik was te bang om met iemand te praten. Ik had nachtmerries, hallucinaties en praatte tijdens mijn slaap. Ik werd huilend en bang wakker. Ik ben nu gehandicapt omdat de zenuwen van mijn rechterhand beschadigd zijn door [foltering]. Sommige ruggenwervels zijn ook beschadigd.’