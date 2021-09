Armoedebeleid onder de loep genomen: "Kwart van Vlaamse gemeenten heeft test goed doorstaan, 10 procent gebuisd"

Een opvallende vaststelling is dat de grootte van een gemeente een belangrijke impact heeft op de sterkte van het armoedebeleid. Alle gemeenten boven de 70.000 inwoners scoren hoog. In vergelijking met andere gemeenten doen de centrumsteden het bijvoorbeeld opvallend goed. "Dat is op zich niet verwonderlijk, want de problematiek van armoede is veel zichtbaarder in grote steden", legt Van Lancher uit. "Die steden hebben ook meer personeel en middelen om het beleid uit te voeren. Het is logisch dat in een grote stad als Gent meer aan armoedebeleid gedaan wordt dan in pakweg Sint-Martens-Latem. Al kan dat Sint-Martens-Latem niet vrijspreken van zijn verantwoordelijkheid."