Auto rijdt in winkelpand in Zele, bovenliggend appartement tijdelijk onbewoonbaar

In Zele is deze voormiddag een auto deels terechtgekomen in een leegstaand winkelpand. Het ongeval gebeurde in de Cesar Meusstraat, een straat die uitkomt op de markt van Zele waar vandaag ook de wekelijkse marktdag plaatsvindt. De auto ramde een steunpilaar waardoor er barsten ontstonden in de gevel op de eerste verdieping. De bewoners werden gevraagd tijdelijk hun appartement te verlaten tot wanneer de brandweer klaar was met de stuttingswerken. De autobestuurder was bewusteloos. Mogelijk raakte hij kort voor het ongeval onwel.