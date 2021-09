AZ Monica wordt AZ Véronique, AZ Fatima, AZ Christophe... om zijn 2.000 medewerkers in de kijker te zetten 

"We willen met deze campagne twee doelen bereiken", zegt Greet Peeters, directeur Kwaliteit. "We willen op een ludieke manier onze medewerkers de aandacht geven die ze verdienen en hen bedanken voor hun dagelijkse inzet, flexibiliteit en loyaliteit. Die waren er niet alleen tijdens de intense covid-periode, maar elke dag opnieuw."

"Daarnaast willen we ook de persoonlijke relatie tussen onze patiënten en onze medewerkers meer benadrukken", zegt Peeters voorts. "We willen onze medewerkers aanmoedigen om zich persoonlijk voor te stellen aan patiënten, met naam en functie. We merken dat zo'n klein gebaar onze patiënten veel meer geruststelt."

De campagne is zichtbaar dankzij vlaggen aan de gevels, maar binnen werden er ook op verschillende plaatsen muurstickers aangebracht.