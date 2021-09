Belg omgekomen bij ongeval in Oostenrijkse Alpen

Een 46-jarige Belg is maandagvoormiddag omgekomen bij een ongeval in Tirol. Over de omstandigheden van het ongeluk wil Buitenlandse Zaken niets kwijt. De Oostenrijkse krant Kronen Zeitung uit Tirol zegt dat het ongeval gebeurde in het Zillertal, een regio in de deelstaat Tirol.