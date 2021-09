Braziliaanse nationale feestdag onder hoogspanning: grote protesten verwacht, vrees voor "bestorming zoals het Capitool"

Krijgen we een Capitool 2.0, ditmaal in Brazilië? Het land bereidt zich alvast voor op massaprotesten in verschillende steden in het land. Nu al zijn duizenden betogers op straat in de hoofdstad Brasilia, om hun steun uit te spreken voor president Bolsonaro. "Het is hier nu al heel erg gespannen", zegt onze correspondente Nina Jurna in de vroege uurtjes vanuit Brazilië.