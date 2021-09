Bezoeker redt kind van verdrinking in Plopsaqua, vanaf nu ook redder in buitengedeelte

"Het kind was in het water gevallen en kwam daardoor in moeilijkheden", vertelt Gino Debroux (L'Anders), de burgemeester van Landen. "Nadat een omstaander het kind uit het water kon halen, kwam ook een redder ter plaatse en werd er uiteindelijk een ambulance gestuurd." In het buitengedeelte van Plopsaqua was tot nu toe nooit een redder aanwezig. Volgens Debroux is dat wettelijk niet verplicht omdat het water van het buitenzwembad niet dieper is dan 1,40 meter. Na het incident is beslist dat er nu toch een redder ook aan het buitengedeelte permanent zal postvatten.