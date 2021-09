Bijna 6.300 bestuurders betrapt op dronken rijden tijdens bobcampagne

De bobcampagne ging dit jaar van start in juni, vlak voor het EK voetbal, en liep tot eind augustus. In die periode werden 191.397 bestuurders door de Federale en de Lokale Politie onderworpen aan een blaastest. 6.297 van hen, of zo'n 3,3%, blies positief. De overgrote meerderheid van hen had wel meer dan 0,8 promille alcohol in het bloed.