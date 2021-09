Huisartsenvereniging: "Maak kinderen niet dupe van huidig testbeleid, test kinderen niet meer systematisch"

Van Giel vraagt zich af of het nog zinvol is om de de kinderen te blijven testen, want de testcriteria zijn momenteel heel breed. "Als we naar de symptomen kijken, dan weet je dat we die kinderen continu aan het testen zijn en dat is geen aangename test. Waarom doe je dat? We weten dat de meeste van die kinderen er niet zo ziek van worden. Met het huidige test- en quarantainebeleid kopen we dus de vrijheid van volwassenen."