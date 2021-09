Opnieuw blauwalgen in Damse Vaart: problemen voor organisatie Viven Kwarttriatlon

Blauwalgen in de Damse Vaart brachten ook vorig jaar de organisatoren van de kwarttriatlon in de problemen. Er is toen uitgeweken naar de Leopoldsvaart. Of dat ook dit jaar kan, wordt bekeken. "Eerst moet de waterkwaliteit nog worden onderzocht", zegt organisator Peter Foré. "Vorig jaar zijn we uitgeweken naar de Leopoldsvaart en hebben we alles snel nog moeten regelen. Nu waren we meer voorbereid en hadden we al een goedkeuring om te mogen zwemmen in de Leopoldsvaart, maar we wachten nog de kwaliteit van het water af."