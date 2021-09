Brusselse vaccinatiecampagne loopt minder vlot dan gehoopt: geen 16.000 maar 10.000 prikken per week

Eerder deze week startte men in Genk al met het vaccineren van leerlingen via de school. Waarom is Brussel daar dan nog niet mee begonnen? "De enige reden is dat we eerst moeten sesibiliseren voor we over kunnen gaan naar vaccineren", legt Inge Neven uit. "Er moet toch nog een barrière overwonnen worden. We organiseren nu webinars en fysieke sessies. Een vzw gaat deze week langs in een tiental scholen, samen met wetenschappelijke experten, om in debat te gaan met de jongeren. We hopen zo een aantal bezorgdheden weg te nemen. Als we nu onze vaccinatiebus zomaar op de school zouden stationeren, dan zouden we heel veel mensen afschrikken."