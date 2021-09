Schoolvrienden doen tocht naar Compostella over voor overleden Lenny (21): "Hij wandelt met ons mee"

De vrienden en de vriendin van de jongeman ondernemen de tocht ook voor andere vechters. “We zamelen geld in voor Kom op tegen Kanker”, pikt Michiel weer in. “Initieel verkochten we doosjes met snoep aan de hand van Lenny’s verhaal. De actie sloeg meteen in als een bom. Voor we naar Compostella vertrokken, ondernamen we al een kilometers lange tocht met de auto door Limburg om meer dan duizend snoepdoosjes rond te brengen. Mensen kunnen ons pelgrimsavontuur nog steeds steunen via de website van Kom op tegen Kanker. We hebben al bergen en regen getrotseerd, maar we gaan door tot het bittere eind. We nemen een voorbeeld aan onze vriend Lenny.”