Coronapas in Brussel nu zo goed als zeker: vanaf 1 oktober wellicht nodig voor café, restaurant en discotheek

Er wordt al langer gesproken over een zogenoemde coronapas voor verschillende sectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Minister-president Rudi Vervoot (PS) liet het al voor de start van het vorige Overlegcomité - op 20 augustus - vallen. De vaccinatiegraad in Brussel is (te) laag, zo klinkt het. Net daarom werden de versoepelingen van het vorige Overlegcomité nog niet ingevoerd in Brussel.