Groot kasteel van 3,5 meter hoog op Playmobilexpo in Roeselare: "Zou recht uit "Game of thrones" kunnen komen"

Wim Vinckier is een echte fan van het speelgoed. "Als volwassene speel je er niet meer mee, maar maak je diorama’s. Dat zijn eigenlijk grote maquettes", zegt hij. Zelf werkt Vinckier mee aan een groot kasteel met een veldslag. "Het is een fantasyscène die recht uit "Game of thrones" zou kunnen komen. Het zal het grootste werk zijn dat in West-Vlaanderen al te zien geweest is. Het is 3,5 meter hoog."