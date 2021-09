Viool van Mozart te zien én te horen in Gent: "We gaan zijn hele genie op het podium voelen"

Veerle Simoens, directeur van het Festival van Vlaanderen Gent is heel enthousiast: "Het is een fantastisch instrument dat bijna 300 jaar oud is. Het wordt bewaard in het Mozarteum in Salzburg", zegt ze. "Het is een instrument dat heel weinig buiten komt, waar maar af en toe op gespeeld wordt, en wij halen die naar Gent met een beveiligd transport en verzekeringen."

"We mogen ook niet vertellen wanneer die viool precies aankomt", vertelt ze voorts. "Maar toch gaan we die horen klinken op het podium van de Bijloke. Er zal ook over verteld worden en er komen brieven van Mozart mee. Het hele genie van Mozart gaan we in levende lijve voelen op dat podium."