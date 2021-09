Gerestaureerde fresco's van Rafaël opnieuw in Brugge: "Ze zaten vol gaten en scheuren, niet om aan te zien"

Wil je enkele wereldberoemde fresco's van de Italiaanse kunstschilder Rafaël uit 1520 zien, dan kan je gewoon in Brugge terecht. Dankzij de restauratie van vier doeken in Hof Bladelin, pik je in Brugge een stukje historische Italiaanse kunst mee. David Lainé en zijn team van IPARC (International Platform for Art Research and Conservation) leidde de restauratie.