Voor het eerst geen mondmasker meer op Roeselaarse markt, steeds meer gemeenten schaffen plicht af

Het zijn de steden en gemeenten zelf die beslissen of je een mondmasker op moet of niet op markten en kermissen. En lang niet iedereen heeft de regels al versoepeld. In Blankenberge bijvoorbeeld moet je wél nog een mondmasker op als je naar de markt gaat. Het stadsbestuur van Roeselare benadrukt wel dat, op basis van de federale regels, de mondmaskerplicht blijft gelden in bepaalde omstandigheden, zoals op het openbaar vervoer, in de stations en in winkels en winkelcentra.